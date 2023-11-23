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18 yaşındaki kız, kıskandığı erkek arkadaşını bıçakladı

23.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, kıskançlık sebebiyle tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.

Kazımpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki T.K. isimli kız ile 22 yaşındaki erkek arkadaşı A.P. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile T.K. isimli genç kız erkek arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızı suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

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