YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

SİİRT HABERLERİ  | 16.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

SİİRT (AA) - Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma devam ediyor.

- Sanık Orhan hakkındaki adli süreç

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Siirt Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:03
İkindi
15:10
Akşam
17:41
Yatsı
18:56

Siirt Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Nuriz Eczanesi
Merkez
Parlak Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bayrampaşa - Siirt İl Özel İdare maçı ertelendi
Bayrampaşa - Siirt İl Özel İdare maçı ertelendi
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.