187 asal mı? 187 sayısı asal mıdır?

Matematikte kendisinden ve 1'den başka hiçbir sayıya bölünmeyen tam sayılara asal sayı adı verilir. Birçok asal sayı vardır. Tam olarak kaç tane asal sayı olduğu bilmek mümkün değildir. Sonsuz adet asal sayı olduğu söylenebilir. 2 en küçük asal sayıdır. Aynı zamanda 2 sayısı, çift asal sayı olarak bilinen tek sayıdır. Başka çift asal sayı bulunmaz. Bunun sebebi de tüm çift sayıların 2 ile tam bölünebilmesidir.

Asal sayılar sadece 1'e ve kendine bölünür. Bu durumun sonucu da çift sayıların asal sayı olmamasını ortaya çıkarır.187 sayısı ilk bakışta asal sayı gibi gözükse de kesinlikle bir asal sayı değildir. 187 sayısı asal olmayan sayılar içinde yer alır. 187 sayısının çarpanları arasında 11 ve 17 sayıları yer alır. 187 sayısının tam bölenlerine bir göz atalım.

187 = {1, 11, 17, 187} şeklinde ifade etmek doğru bir tanımdır.

187 Asal Mı?

187 sayısı bir kesinlikle asal sayı olarak kabul edilmez. 187 sayısı 1'den ve kendisinden başka bölenlere sahiptir. Bu durum da 187 sayısının asal sayı olmadığının önemli bir göstergesidir. Bunu göstermek için çarpan ağacı kullanılabilir. Çarpan ağacının uç noktasında kalan sayılara asal çarpanlar adı verilir. 187 sayısı 11 ve 17 asal çarpanlar ile tam olarak bölünebilen asal olmayan bir sayıdır.



