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21 asal mı? 21 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 sayısının, asal sayılar içinde olup olmadığı araştırılır. 21 sayısı kendisi dışında 3 ve 7 asal çarpanlarına sahip olduğu için asal sayı değildir. Asal sayılar sadece kendine bölünebilen sayılardır.

21 asal mı? 21 sayısı asal mıdır?

Böleni yalnızca iki tane pozitif sayı olan doğal sayılara asal sayı adı verilir. Asal sayılar sadece kendisine ve 1 ile kalansız şekilde bölünen sayılardır. 2 ise en küçük asal sayıdır. 2 rakamı dışında birçok asal sayı vardır.

Sayılardan 100'e kadar olanlar sıralandığında 25 tane asal sayı olduğu görülür. 1'den 100'e kadar olan asal sayılar ise 2 ile 3, 5 ile 7, 11, 13 ve 17, 19, 23 ve 29, 31 ile 37, 41 ile 43, 47, 53 ve 59, 61, 67 ile 71, 73 ve 79, 83, 89 ve 97 olarak sıralanabilir. Dolayısı ile 21 bir asal sayı değildir.

187 asal mı? 187 sayısı asal mıdır?187 asal mı? 187 sayısı asal mıdır?

21 asal mı?

Asal sayılar matematikte yalnız kendine ve 1 sayısına bölünen sayılar kümesi olarak tanımlanır. Bu da asal sayıların kendisi dışında başka hiçbir sayıya bölünemediğini açıklar. Karşınıza çıkan sayı, kendisi dışında bir bölene sahip değilse o bir asal sayıdır. Asal sayılara ulaşmak için asal çarpanlar incelenmelidir. 21 sayısı 1’e ve kendisine bölünmesinin dışında 7 ve 3 rakamlarına bölünebilir. Bu durum da 21 sayısının bir asal sayı olmadığını açıklar. Çarpan ağacından incelediğimizde, 21 sayısının uç noktasında kalan sayılar, 3 ve 7 asal çarpanlarıdır.

Bir sayının çarpanlarına ulaşmak için 1 sayısından başlayıp bu sayının kareköküne kadar olan tüm doğal sayılar incelenir. Doğal sayıların bu sayıyı bölüp bölmediği tespit edilir.

51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?


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