51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar kalansız olarak sadece 2 sayıya bölünebilmektedir. O sayılar da kendisi ve 1’dir. Bu sayılarda 1’den büyük olma şartı aranır. En küçük asal sayının 2 olduğu bilinmektedir. Asal sayıların tümü doğal sayılardır.

Asal sayı nedir?

Bir sayıda asal sayı kuralı aranırken bölenlerine bakılır. Bir sayının sadece bire ve kendisine bölündüğünde kalanı bulunmuyorsa asal sayı adını alır. Sayının çarpanlarına bakıldığında da aynı şekilde yalnızca 2 tane çarpana sahip olması gerekmektedir. Asal sayılar pozitif tam sayılardan oluşmaktadır. Ayrıca asal sayılar tek sayılardır. Yalnızca 2 sayısı çift asal sayıdır.

51 sayısı asal mıdır?

51 sayısı asal sayı değildir. Çünkü 51 sayısı 1 ve 51 tam bölünebildiği gibi aynı zamanda 3 ve 17 sayısına da kalansız bir şekilde bölünebilmektedir. Sayıların asal sayı olmak için yalnızca 2 tane tam bölene sahip olması gerekmektedir. Ancak 51 sayısının toplam 4 tane böleni bulunmaktadır. Bu yüzden 51 asal değildir.



