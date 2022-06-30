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19. Akdeniz Oyunları

30.06.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçuluk branşının klasik yay kategorisinde sıralama turu yapıldı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları okçuluk branşının klasik yay kategorisinde sıralama turu yapıldı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonun sıralama turunda, erkeklerde Mete Gazoz 1'inci, Samet Ak 5'inci, Muhammed Abdullah Yıldırmış 17'nci oldu.

Kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz 1'inci, Ezgi Başaran 4'üncü, Gülnaz Büşranur Coşkun ise 5'inciliği elde etti.

Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı 1952 puanla 2'nci, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı 1928 puanla 1'inci, Mete Gazoz ve Yacemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1319 puanla 1'inci oldu.

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