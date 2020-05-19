19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı. Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, anıta çelenk sundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade şekilde ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen törende kurumun il müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindekiler çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulundu. Törende kurumun şube müdürü Güngör Şenses de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitaben yayımladığı mesajı okudu. - Ardahan Ardahan'da Valilik önündeki programa, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, diğer yetkililer ve bazı sporcular katıldı. Katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyup maske taktı. Çelenk sunmanın ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Göle ilçesinde de 22 kişilik Göle 30 Eylül Orta Okulu Kız Voleybol takımı, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle evlerinde, bahçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını dolayısıyla Nutuk'tan bölümler okuyup video klip çekti.

- Kars Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uçurtma etkinliği düzenlendi. Sarıkamış Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ve antrenörler, Gençlik Merkezi Stadı'nda bir araya geldi. Koranavirüs tedbirleri kapsamında geniş çaplı etkinlik olmamasından dolayı antrenörler, gençlik adına hazırladıkları ay yıldızlı uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu. Antrenörlerden Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ı bu sene uçurtma etkinliği ile kutladıklarını söyledi. Usta, etkinliği bütün gençler ve çocuklar adına düzenlediklerini belirterek, "Sporcularımızla, öğrencilerimizle bayram havasında daha coşkulu kutlama hepimiz isterdik. Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan virüs salgını, bütün kutlamaların önüne geçti. Sağlık her şeyin üstünde olduğundan bu süreçte bizler de antrenörlerimizle dünyanın en güzel renkleri olan kırmızı beyazla donatılmış Türk bayrağı uçurtmalarımızı en yükseklere çıkartmak adına 19 Mayıs'ımızı bu etkinlikle kutladık." dedi.

Ayrıca Kafkas Üniversitesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden badminton sporcusu Kuzey Akan'a 19 Mayıs'ta dünyaya gelmesi nedeniyle Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ve antrenörü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Akan, doğum gününü kutlamak için evine gelen Yüreğir ve antrenörünü karşısında görünce heyecanlanarak teşekkür etti. Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alandaki etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, kendilerinin de 19 Mayıs'ta doğan bazı sporculara evlerinde sürpriz yaptıklarını ifade etti. - Erzincan Erzincan'da da 19 Mayıs dolayısıyla Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, milli sporcularla sosyal mesafe kuralına uyup Atatürk anıtına çelenk sunup saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyarken törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra antrenörler, Gençlik Merkezi liderleri ve sporcular katıldı. - Ağrı Ağrı'daki tören ise Abide Meydanı'nda düzenlendi.