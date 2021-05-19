19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ile bazı daire müdürleri katıldı.

Programa, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın yanı sıra Kuvayi ve Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlıktan aldığı güçle milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs, genci, yaşlısı, askeri, sivili, kadını ve erkeğiyle vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışıdır." dedi.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulduğu törende, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, siyasi parti temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

- Karabük

Karabük'te de kutlamalar kapsamında Necmettin Şeyhoğlu Stadı önünden Kent Meydanı'na kadar gençlik yürüyüşü yapıldı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.