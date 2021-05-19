19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programa, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın yanı sıra Kuvayi ve Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Tören sonunda ay yıldızlı kıyafetler giyerek alana gelen bisikletseverler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu.
- Bartın
Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ile bazı daire müdürleri katıldı.
- Zonguldak
Zonguldak'ta Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlıktan aldığı güçle milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs, genci, yaşlısı, askeri, sivili, kadını ve erkeğiyle vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışıdır." dedi.
- Kocaeli
Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulduğu törende, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, siyasi parti temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.
- Karabük
Karabük'te de kutlamalar kapsamında Necmettin Şeyhoğlu Stadı önünden Kent Meydanı'na kadar gençlik yürüyüşü yapıldı.
Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Güven, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesinin Türkiye'nin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını vurgulayarak, "Hedefimiz, sanatta, bilimde, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.
Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği törende, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
Vali Fuat Gürel, tören sonunda kendisine getirilen Türk bayrağını öptü.
Törene, Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti başkanları ile bazı daire müdürleri katıldı.
- Düzce
Düzce'de Anıtpark Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından milli sporcular, Vali Cevdet Atay'a çiçek ve hediye takdim etti.
Daha sonra Vali Atay ve milli sporcular, emniyet, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve çeşitli kamu kuruluşların katıldığı gençlik konvoyunu uğurladı.
- Bolu
Bolu'da ise Anıt Park'ta program düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bolu Belediyesi bando ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.
Törende konuşan Çilkara, salgın nedeniyle 19 Mayıs'ın meydanlarda değil, interaktif şekilde dijital ortamlarda kutlanacağını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve milletle anıyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.
Törene, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.
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