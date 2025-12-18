Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! Gençlerbirliği Bodrum FK karşısında 10 dakikada geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Bodrum FK’yı ağırladı. Karşılaşmaya daha etkili giren taraf konuk ekip oldu. Bodrum FK, 18. dakikada Adem Metin Türk’ün kaydettiği golle skor avantajını ele geçirdi. Golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan deplasman temsilcisi, farkı artırabilecek pozisyonlar üretse de bunları değerlendiremedi.

İLK YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Yediği gol sonrası toparlanmaya çalışan Gençlerbirliği, ilk yarının son bölümünde rakip kalede bazı fırsatlar yakaladı. Ancak her iki takım da son vuruşlarda etkili olamayınca devre arasına Bodrum FK’nın 1-0’lık üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARIDA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına da istekli başlayan Bodrum FK, 51. dakikada Ali Habeşoğlu’nun golüyle skoru 2-0’a taşıdı. Bu golle rahatlayan konuk ekip, oyunu kontrol altında tutmaya çalıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör hamlelerinin ardından oyuna ağırlığını koyan Gençlerbirliği, 59. dakikada M’Baye Niang’ın golüyle farkı bire indirdi. Bu gol kırmızı-siyahlı ekibin direncini artırırken, baskı da giderek yoğunlaştı.

ÜST ÜSTE GOLLERLE GALİBİYET GELDİ

Artan baskının karşılığını 67. dakikada Samed Onur’un golüyle alan ev sahibi ekip, skoru 2-2’ye getirdi. Oyunun momentumunu tamamen lehine çeviren Gençlerbirliği, sadece iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan M’Baye Niang ile 3-2 öne geçti.

KUPAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Kalan dakikalarda iki takım da gol arayışlarını sürdürse de skor değişmedi. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’na 3 puanla başlarken, Bodrum FK ilk maçtan puansız ayrıldı.