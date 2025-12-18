MAGAZİN

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten açıklama: "Devletim test istemiş, vermez miyiz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İrem Sak ve Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilic, "Devletim test istemiş, vermez miyiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürülmüştü.

TEST YAPTIRIP SERBEST KALDILAR

Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından tekrar Jandarma İl Komutanlığına götürüldü. Ünlü isimler, jandarma komutanlığındaki imza işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ"

Danla Bilic, serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

Bilic, hikaye paylaşımında "Neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar, anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım" ifadelerini kullandı.

