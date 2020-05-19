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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da kutlanıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da kutlanıyor

EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen törende, protokol üyelerinin maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu. Bu arada, caddeden geçen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdür yardımcıları Murat Ulaşdır ve Zekeriya Bayrak katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün tarafından Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Maske ve eldiven takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uydu.

Öte yandan törende saygı duruşunda bulunulmamasına itiraz eden CHP milletvekilleri ve il teşkilatı, törenin ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Salgın nedeniyle protokol üyelerinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Törene CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile bazı kurum müdürü katıldı.

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