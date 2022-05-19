YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

19.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de, 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Çelenk sunumuyla devam eden törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve hayatını kaybetmiş gazileri rahmetle anarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiğini aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, milletimiz sizden ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkmanızı, kutsal değerleri yaşayarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyor. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz geleceğiniz açısından büyük önem taşımaktadır."

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 103'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Babuşçu, Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin tüm yurda yayıldığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milleti için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Babuşçu, bütün umutların tükenmeye başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti için "Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." diyerek Samsun'a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

Babuşçu, "Türk milleti makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Halk oyunları ekibi gösterisi ile devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından sona eren törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden diriliş destanının sarsılmaz bir hatırası olduğunu söyledi.

Üzgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve kararlılıkla başlattığı şanlı tarihin dönüm noktalarından biri ve milletin yeniden varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs'ın, tarih boyunca hep yükseklerde tutulan özgürlük sevdasının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro konser verdi.

Konserin ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü jimnastik, karate ve tekvando sporcuları gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler hep birlikte "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktıKars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
Kayseri'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 6 kişi adliyeye sevk edildiKayseri'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 6 kişi adliyeye sevk edildi

Edirne Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:23
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.