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19 Mayıs Belediyesinden 300 öğrenciye tablet

SAMSUN HABERLERİ  | 08.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde belediye ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet hediye ederek, “Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek oldu.Pandemi dolayısıyla birçok öğrenci derslere internetten canlı bağlantıyla katılıyor.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde belediye ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet hediye ederek, “Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek oldu.
Pandemi dolayısıyla birçok öğrenci derslere internetten canlı bağlantıyla katılıyor. "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyası kapsamında ilçelerde başlatılan tablet seferberliğine 19 Mayıs Belediyesi de destek verdi. Belediye tarafından 300 öğrenciye tablet verdi.
Etkinlikte konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bugün bu ortamda böyle kampanyalara destek vermek cami yaptırmak kadar sevap olduğunu düşünüyorum çünkü çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları lazım. Bizler de ne kadar katkı sağlayabiliyorsak sağlamamız lazım. Sınıf tam öğretmenim sloganını duyduğumuzda neler yapabiliriz diye düşündük. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle konuşurken dedik ki 300 tablet alalım ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştıralım. Tabi bu tahmini bir sayıydı. Tespit edilen rakam 388 dolayısıyla 400 tablete ihtiyaç var. Geriye kalan sayıyı da Allah’ın izniyle tamamlarız. Şunu da belirmek isterim ki bu tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde okul müdürleri tarafından belli kriterlere göre tespit edilmiş ve alamaya hak kazanan öğrencilerimize verilmiştir. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kampanyaya destek olan katkı sunan herkese de teşekkür ederim. Pandemi süreci 19 Mayıs’ta kaymakamımız ve kurum amirlerimizle beraber çok iyi yönetildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Desteklerinden dolayı 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na teşekkür eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Belediye başkanımız tarafından 300 tablet ile desteklenen sınıf tam öğretmenim projemizde tabletlerimizi öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Çocuklarımız, yavrularımız adına belediye başkanımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aslolan çocuğun yüksek yararıdır. Sıfatımız ne olursa olsun mesele çocuksa çocuğa ulaşacak her türlü imkân hatta imkânsızlık bile imkân haline getirilmelidir. Biraz önce başkanımızla konuşurken kendileri dedi ki; imkânlarımız el verdiği sürece ne olursa olsun çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. İlk etapta 300 adet tablet aldık ve gerekirse geriye kalanını da tamamlarız şeklinde ifade kullanarak büyük bir erdem gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Başkan Topaloğlu’na kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti. 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da programda hazır bulundu.

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