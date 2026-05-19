19 Mayıs kutlamalarında 'Bayrak Devir Teslim' töreni yapıldı

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu’nda Bandırma Vapuru’nu simgeleyen ve o dönem ‘Tütün İskelesi’ olarak bilinen yerde inşa edilen alanda, tören düzenlendi.

Kutlamalarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişini temsilen Türk bayrağı, deniz subayları tarafından izcilere teslim edildi.

'BAYRAK DEVİR TESLİM' TÖRENİ

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya çıkışı sembolize edilirken, Türk bayrağı, 1 deniz subayı ve 4 asker tarafından taşınıp karaya çıkarıldı.

Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izcilere teslim edildi. İzciler, bayrağı kortej eşliğinde ana törenin yapılacağı İlkadım Okçuluk Tesisleri'ne götürdü.

"SAMSUN’UMUZDA KARAYA ÇIKARAK MİLLİ MÜCADELE’NİN İLK ADIMINI ATMIŞTIR"

Samsun Valisi Orhan Tavlı törende yaptığı konuşmada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yüreklerimizde hissediyoruz. 16 Mayıs 1919 Cuma günü, aziz Türk milletinin kaderini değiştiren Bandırma Vapuru’yla İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun’umuzda karaya çıkarak Milli Mücadele’nin ilk adımını atmıştır. Bu itibarla 19 Mayıs, düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun bir kıvılcımı, tarihi bir dönüm noktası olmuştur. 19 Mayıs ruhu da birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehdide karşı aziz milletimizin en büyük ilham kaynağı olmayı ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasında yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, ordumuzun kahraman askerlerini, Gazi milletvekillerimizi, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası’nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun
