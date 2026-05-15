Şehre göre okul dönemi: Meslek liselerinde dönüşüm mü başlıyor?

MEB, mesleki ve teknik eğitimde şehirlerin ekonomik yapısı ve sektör ihtiyaçlarını merkeze alan yeni bir dönüşüm modelini devreye alıyor. Meslek liselerinde köklü dönüşüm mü başlıyor? İşte detaylar...

Sedef Karatay Bingül

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hazırlanan yeni sistemle birlikte meslek liseleri, bulundukları illerin üretim kapasitesine ve iş gücü ihtiyacına göre yeniden şekillendirilecek.

HER ŞEHRE ÖZEL MESLEKİ EĞİTİM MODELİ

MEB kaynaklarından edinilen bilgilere göre yeni dönemde tüm iller için tek tip eğitim modeli uygulanmayacak. Bunun yerine şehirlerin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısı dikkate alınarak ihtiyaca dayalı bir planlama yapılacak.

Bakanlık, öğrencilerin yönelimleri ile sektörlerin dönüşümünü aynı zeminde buluşturmayı hedeflerken, mesleki eğitimi sürekli güncellenen dinamik bir yapı olarak ele alıyor. Veri temelli analizler, teknolojik gelişmeler ve sektör beklentileri doğrultusunda programlar yeniden düzenlenecek.

SEKTÖR DEĞİŞİYOR, EĞİTİM SİSTEMİ DE DÖNÜŞÜYOR

Dünyada hızla değişen üretim modelleri ve teknolojik dönüşüm, mesleki eğitim anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Yeni yaklaşımda öğrencilerin yalnızca belirli bir mesleğe değil; teknik, dijital, tasarım ve üretim becerileriyle donatılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda birçok alanda eğitim içerikleri güncellenecek. Güzellik hizmetleri alanında medikal estetik teknolojileri ve dijital cilt analizleri öne çıkarken, ayakkabı ve saraciye alanında sürdürülebilir üretim, tasarım ve markalaşma odaklı yeni bir yapı kurulacak.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK DÖNEMİ

Meslek liselerinde açılan yeni programlar da dönüşümün yönünü ortaya koyuyor. Yapay zeka, siber güvenlik, endüstriyel kalite kontrol, havacılık ve uzay teknolojileri ile gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda eğitim programları yaygınlaştırılıyor.

Yeni modelde öğrencilerin farklı sektörlere kolay uyum sağlayabilmesi için ortak beceri temelleri güçlendirilecek. Böylece mezunların çok yönlü bir yetkinlik kazanması hedefleniyor.

İHTİYAÇ OLMAYAN BÖLÜM KAPANACAK

Yeni sistem kapsamında şehirlerin ekonomik hedefleri doğrudan eğitim planlamasına yansıtılacak. Örneğin Bilecik’te seramik sanayisinin geliştirilmesi hedeflenirken, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için meslek liseleri yeniden yapılandırılacak.

İhtiyaç duyulmayan alanların kapatılması, bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programların ise açılması planlanıyor. Böylece mesleki eğitimin yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim ve hizmet alanlarına da cevap verebilecek şekilde şekillendirilmesi amaçlanıyor.

