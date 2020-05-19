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19 Mayıs, Marmaris’te denizde ve karada kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris’te denizde ve karada kutlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilen kutlamalarda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sırasında sancakları çekilmiş ve süslemeleri yapılmış savaş gemisi Körfezden eşlik etti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Marmaris’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk sunmanın ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu törende siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının da riayet edildiği kutlamada katılımcılar maskelerini takarak alanda yerlerini aldılar. Askeri gemiler denizde bayraklar ile süslenmiş olarak hazır bulunduğu tören çelenk sunumu ile sona erdi.

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