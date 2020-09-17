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19 Mayıs’ta çeltik hasadı başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çeltik hasadı başladı.19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilçede 160 çiftçi tarafından yaklaşık 6 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çeltik hasadı başladı.
19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilçede 160 çiftçi tarafından yaklaşık 6 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi. Dönem boyunca büyük zahmetler çeken çiftçi için emeğin karşılığını alma vaktinin geldiğini belirten Konuş, "Olgunlaşan çeltik tarlalarına biçerdöver ile hasat başladı. İlçemizde en iyi tarım geliri arasında önce fındık, sonra çeltik gelmektedir. Şu an yapılan harmanda rekoltenin normal olduğunu gözlemlemekteyiz" dedi.
Tarımda girdi maliyetlerinin her yıl artığına dikkat çeken Konuş, "55 randıman baldo çeşidi tonu 4 bin 500, 60 randıman Osmancık çeşidi tonu 3 bin 600, 65 randıman luna çeşidinin tonunu 3 bin 200 lira olarak TMO açıklamıştır. Açıklanan fiyat üreticilerimiz tarafından yetersiz ve tatmin edecek rakamlar olmadığı görülmektedir” şeklinde konuştu.

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