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19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de başladı

03.11.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, İzmir'de başladı.

19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de başladı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite bünyesindeki spor tesislerini Spor Toto'nun desteğiyle yenilediklerini kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında kongreye ev sahipliği yapmalarının çok önemli olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:

"Kongrenin teması biraz daha farklı ama sporcu performansına hekim yaklaşımları çok daha başka bir boyut. Gençlerin yaşam boyu sporu bir felsefe haline getirmesini önemsiyorum. Aslında bu kongreye katılmamın bir nedeni de bu. Sağlıklı yaşam için yaşam boyu spor yapmaları gerektiğini öğrencilerimize söylüyorum. Onlara klasik ama üç şey söylüyorum devamlı; herhangi bir spor, yaşam boyu kitap okuyun, bir de dünyayı okuyabilmek için de bir yabancı diliniz olsun."

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün de kongrelerin 2 yılda bir yapıldığını belirterek, 2021'deki kongreyi çevrimiçi yaptıklarını hatırlattı.

Mart ayı içinde yapmayı planladıkları kongreyi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelediklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Kongremizde sporcu sağlığı ve performansını koruma ile geliştirmeye yönelik ölçüm ve değerlendirmelerle güncel tedavi yöntemlerindeki son gelişmeleri her yönüyle tartışmayı hedefliyoruz. Bu amaçla performans hekimliği ana teması altında, yerli ve yabancı uzman konuşmacıların bilgi ve deneyimleri ışığında her konu ayrıntılı şekilde işlenecek. Ayrıca Kovid-19'un sporcu sağlığı ve performansı üzerine oluşturduğu etkileri ve yeniden performans kazanımına ilişkin bilimsel gelişmeleri de paylaşacağız."

Kongre, 5 Kasım Pazar günkü oturumlarla tamamlanacak.

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