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19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 yendi

14.09.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 yendi

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 44. dakikada Lina Titiz, 87. dakikada İlayda Cansu Kara ve 89. dakikada Beyza Semercioğlu attı.

İki takım 17 Eylül'de İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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