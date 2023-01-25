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19 yaşında tarihe geçecek! Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a ağızları açık bırakan teklif

25.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'un dünya futboluna armağan ettiği ender yeteneklerden olan Jude Bellingham, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen aktif orta sahalar arasında en iyisi olarak gösterilen Jude Bellingham'a daha önce görülmemiş bir teklif yapıldı.

19 yaşında tarihe geçecek! Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a ağızları açık bırakan teklif
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
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Dortmund'un 19 yaşındaki 'dev' yıldızına tarihte görülmemiş bir teklif hazırlandı. Genç yaşına rağmen futbol arenasının en iyi ilk 5 oyuncusundan biri olarak gösterilen Jude Bellingham için harekete geçen Alman yetkililer sürpriz bir sözleşme önerdi.

YILLIK 15 MİLYON EURO

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Borussia Dortmund, Jude Bellingham'a yıllık 15 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme teklif edecek. Bellingham, teklifi kabul etmesi halinde kulüp tarihinde en fazla para kazanan oyuncu olacak. 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çeken yıldız oyuncunun bu teklifi kabul edip kulüp tarihine geçeceği öğrenildi. (Bild)

REAL MADRID 100 MİLYON EURO ÖNERDİ

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Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha için 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek genç oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla 22 maçta 9 gol 3 asistlik katkı sağladı.


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