19 yaşında tarihe geçecek! Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a ağızları açık bırakan teklif

Dortmund'un 19 yaşındaki 'dev' yıldızına tarihte görülmemiş bir teklif hazırlandı. Genç yaşına rağmen futbol arenasının en iyi ilk 5 oyuncusundan biri olarak gösterilen Jude Bellingham için harekete geçen Alman yetkililer sürpriz bir sözleşme önerdi.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'a yıllık 15 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme teklif edecek. Bellingham, teklifi kabul etmesi halinde kulüp tarihinde en fazla para kazanan oyuncu olacak. 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çeken yıldız oyuncunun bu teklifi kabul edip kulüp tarihine geçeceği öğrenildi. (Bild)

REAL MADRID 100 MİLYON EURO ÖNERDİ

Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha için 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek genç oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla 22 maçta 9 gol 3 asistlik katkı sağladı.



