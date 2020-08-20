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19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyaları arkasında yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 20.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 6 ayrı dosyadan 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı saklandığı saman balyalarının arkasında yakaladı.

19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyaları arkasında yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 6 ayrı dosyadan 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı saklandığı saman balyalarının arkasında yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İkametten hırsızlık, gasp, mala zarar verme, iki ayrı konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında 6 ayrı dosya kapsamında toplamda 19 yıl 10 ay, 22 gün aranması olan şüpheli H.K. 20 günlük çalışma sonucunda Nusaybin Yolu üzerinde görüldü. Şahıs polis ekiplerini görür görmez yol kenarında bulunan saman balyalarının arkasına saklanarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan H.K. isimli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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