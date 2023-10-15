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19 yıldır galibiyet alamayan hoca konuştu!

15.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Dünya futbolunun en sempatik takımlarından olan San Marino Milli Takımı, 19 yıldır galibiyet alamıyor. Kadrosunun tamamına yakını amatör futbolcu lisanslarından oluşan San Marino'da teknik direktörden sürpriz bir açıklama geldi.

19 yıldır galibiyet alamayan hoca konuştu!

Futbol dünyasının en renkli takımlarından olan ve sosyal medyada birçok taraftarı bulunan San Marino hala galibiyet alabilmiş değil. 19 yıldır maç kazanamayan San Marino'da teknik direktörden güldüren bir açıklama geldi.

"BİR GÜN BİZ DE KAZANACAĞIZ"

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San Marino Teknik Direktörü Fabrizio Costantini: "Bir gün biz de kazanacağız. Bizim için çok uzak bir ihtimal olsa da buna inanıyorum." ifadelerini kullandı. San Marino Milli Takımı, 1990 yılından bu yana oynadığı 193 maçta sadece 1 galibiyet elde etti.

EN FARKLI MAĞLUBİYET 13-0

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San Marino, en farklı mağlubiyetini ise 2006 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13-0'lık skorla Almanya karşısında aldı.

TEK GALİBİYET LİECHTENSTEİN

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San Marino'nun tek galibiyeti ise 1-0'lık skorla Liechtenstein karşısında aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle sosyal medyada bulunan futbol taraftarları, San Marino teknik direktörünün bu açıklamasına büyük ilgi gösterdi. Esprilere konu olan bu sözler kısa süre içinde gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
San Marino iyet

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