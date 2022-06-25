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1905 AGS'de Özgür Bayraktar yeniden başkan seçildi

25.06.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derneğin ismindeki "iş adamları" ifadesi de "iş insanları" olarak değiştirildi

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneğinin (1905 AGS) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Özgür Bayraktar yeniden seçildi.

Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen genel kurula 426 üyenin 250'si katılarak oy kullandı. Tek aday olarak yarışan mevcut başkan Özgür Bayraktar, tekrar bu göreve getirildi.

Öte yandan genel kurulda, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ismi de yapılan tüzük değişikliğiyle 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

Seçim sonrası açıklamada bulunan başkan Özgür Bayraktar, kendisini destekleyen üye ve katılımcılara teşekkür etti.

Ankaralı Galatasaraylılar olarak hep birlikte camiaları için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bayraktar, "Etkinlik ve projelerimizi daha çok geliştireceğiz. Katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim kurarak hep birlikte çalışacağız. 1905 AGS ailesi olarak en önemli özelliğimiz, hep birlikte ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Cumhuriyet'e, onun temel ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, onun çizmiş olduğu istikamette de yolumuza kararlılıkla yürümektir. Bu vesileyle genel kurulun yapılmasına emek veren tüm arkadaşlarım ve değerli üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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