1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) -1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun birinci gün etabı sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın birinci gün etabı, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yurt içi ve dışından 550 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen etkinlikte sporcular tüm güçlerini Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki özel parkurda sergiledi.

Standart mesafe triatlon kadınlarda birinci Şennur Parlak Öner, ikinci Merve Önler, üçüncü ise Buse Aygün oldu. Erkeklerde ise Metin Akbaba birinciliği, Mehmet Ögüt ikinciliği, Sadık Ahmet Boynueğri ise üçüncülüğü elde etti.

Standart mesafe duatlonda da yaş grubu kadınlarda Gonca Piric birinci, Kumsal Pınargözü ikinci, Merve Eylül Acar üçüncü olurken, erkeklerde ise Öztan Velipaşalar birinci, Bilal Gün ikinci, Oğuz Ulaş da üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından verildi.

Yarın gerçekleştirilecek uzun mesafe triatlon yarışında ise sporcular, sırasıyla 2 bin 100 metre yüzme, 112 kilometre bisiklet ve 23 kilometre koşu etaplarını en iyi dereceyle tamamlamaya çalışacak.

