1915 Çanakkale Savaşı Derneği’nden Başkan Cabbar’a ziyaret

Kayseri’de faaliyet gösteren 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.

Derneğin tanıtımını yapan dernek yöneticileri daha sonra Develi’de Çanakkale ruhunu hissettirecek etkinlikler yapma adına Başkan Cabbar ile istişarelerde bulundu.

Develi’ye kazandırdığı Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı için Başkan Cabbar’a özellikle teşekkürlerini ileten dernek başkanı Yağar daha sonra Osmanlı Harp Madalyası rozeti ve Çanakkale Şehitleri Abidesi minyatürü hediye etti.

Tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Savaşında Develi’de de pek çok kahraman vatan evladının cephelerde mücadele edip şehit düştüğünü belirten Başkan Cabbar “Develi’de bu ruhu her daim diri tutmak adına birçok faaliyetler yürüttük. İnşallah ülkemizin ve dünyamızın pandemiden felah bulmasının ardından böylesi faaliyetleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Dernek yönetiminin protokol için hazırladığı Çanakkale Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Başkan Cabbar nazik ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi.



