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1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da

09.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar beldesinde ziyaretçilerini bekliyor.

1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafınca düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu festivali çerçevesinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Tepebaşı meydanında yer alan 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; “1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kasabamız Tepebaşı meydanında ziyaretçilerini bekliyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kültür Yolu festivalin ilki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu festivali çerçevesinde beldemize kurulan 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ücretsiz hizmet veriyor. Çanakkale Zaferi’ni anlatan ve savaş malzemelerinin bulunduğu 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi çerçevesinde, Çanakkale ruhunu ve bilincini hafızalarda canlı tutmak istiyoruz. Belde halkımızı ve tüm misafirlerimizi böyle güzel bir müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

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