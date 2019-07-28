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2 aylık askerdi! Kahreden haber: Serinlemek için girdiği denizde...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.07.2019 18:57 | Son Güncelleme

Kırklareli'de serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılan Piyade Er Yasin Kumuz, yaşamını yitirdi.

2 aylık askerdi! Kahreden haber: Serinlemek için girdiği denizde...

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdi. Kumuz'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kumuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

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EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Darıcalı askerin evine Türk Bayrağı asıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Piyade Er Yasin Kumuz deniz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kışlanın bütün çarşı izinleri artık kitlendi belki on yıl sonra açıklır :)
çarşı izninde denize girmek garnizon dışına çıkmak zaten yasak.Şimdi askerlik yaptiğı yerde en az 3 ay çarşı izinleri kitlenmiştir bütün birligin.
Allah rahmet eylesin:(
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