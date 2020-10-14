2 bin 170 TL dolandırdı, hem hapis hem de para cezası yedi

Kayseri’de bir kurumu 2 bin 170 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan şahsa, ’dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin 540 TL adli para cezası verildi.

Kayseri’de bir kurumu 2 bin 170 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.T., isimli şahıs, bugün hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemede hazır bulunan H.T, bir suçu olmadığını söyleyerek, beraat etmek istediğini belirtti. Suçu sabit gören mahkeme heyeti H.T’ye, ’dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin 540 TL adli para cezası verdi.

