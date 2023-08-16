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2 bin 557 yıllık şenlik Seferihisar’da yeniden hayat buluyor

16.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlki M.Ö. 534’te yapılan 2557 yıllık Dionysos Şenlikleri, dünyada ilk Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu topraklar olan Seferihisar Sığacık’ta, yeniden başlıyor.

2 bin 557 yıllık şenlik Seferihisar’da yeniden hayat buluyor

Binlerce yıl sonra tekrar hayat bulacak şenlikte, 19 Ağustos Cumartesi günü Sığacık’ın her köşesinden sanat fışkıracak. Sığacık’ın her sokağı, hatta denizi bile sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Oyuncular Sendikası ile iş birliği protokolü imzalayan Seferihisar Belediyesi, 3 bin yıl sonra Teos Antik Kenti ile bütünleşen Dionysos mitinin tarihsel ritüellerinden ilham alarak, modern bir şenlik düzenleyecek.

GELENEK YENİDEN CANLANIYOR

İon Kentleri Rotası projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek şenlik ile dünyadaki ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu yer olan Seferihisar Teos’ta, 2557 yıllık gelenek yeniden canlanacak. Sığacık’ta festival korteji ile başlayacak şenlik, gün boyunca farklı etkinlikler ile sanatın her alanına ev sahipliği yapacak. Şenlikte bir sokakta yerel ezgilerin nağmeleri yükselirken, başka bir sokakta tiyatro gösterileri sanatseverler ile buluşacak. Ürkmez Kadın Tiyatrosu “Zeytinime Dokunma” , Oyuncular Sendikası ise şenliğe özel hazırladıkları “Sanatçılar Teos’ta” oyunu ile izleyici karşısına çıkacak. Gece ise İzmir Devlet Opera ve Balesi festivalin kapanış gösterisi ile Seferihisar Sığacık’ta unutulmaz bir geceye imza atacak. Gecenin sonunda ise Dj Ozan Akçiçek, şenliğe katılanların hafızalarından silinmeyecek, bir müzik şov gerçekleştirecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bu eski bir şehrin yeniden doğuşu değil, eskimeyen bir geleneğin yeniden, geçmiş ve geleceği geride bırakarak ’şimdi’ içerisinde yaşaması için atılmış olan bir adımdır” diyerek, Sığacık’ı yeniden sanatçıların buluşma noktası yapmak için şenliği yeniden hayata geçirme kararı aldıklarını söyledi.

TARİHTE DİONYSOS ŞENLİĞİ

İlki M.Ö 534’te yapılan ve 2557 yıllık bir geçmişe sahip olan Dionysos Şenlikleri, dünyadaki en eski şenlik olarak biliniyor. Bağbozumu tanrısı olarak bilinen Dionysos adına yapılan şenliklerin ardından tiyatronun temeli atılırken, sonrasında bağbozumu, eğlence ve tiyatro tanrısı olarak bilinen Dionysos’un, dönemin sanatçıları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Seferihisar Sığacık’ta yer alan Teos Antik Kenti ise Dionysos’un oğlu Athamas tarafından kurulmuş ve Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı bu kente inşa edilmiştir. Bugün zeytin ve narenciye ağaçlarıyla çevrili Teos’ta, M.Ö. 3.yy’ın ikinci yarısında şairler, müzisyenler, tiyatrocular ve şarkıcılardan oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği kurulmuştur. Döneme ait yazıtlara göre Teoslular Dionysos Sanatçılarını şehirlerine davet etmişlerdir. Ayrıca onları vergiden muaf tutup değerli arazilere yerleşmelerini sağlamışlardır. Dolayısıyla Teos, sanatçıya sahip çıkan bir şehir olmuştur.

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