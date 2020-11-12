YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 2 bin yıllık gelenek! Burada Süryani çöreği yapılmadan adım atılmıyor

2 bin yıllık gelenek! Burada Süryani çöreği yapılmadan adım atılmıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.11.2020 09:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2 bin yıllık gelenek! Burada Süryani çöreği yapılmadan adım atılmıyor

İstanbul Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yaparken 10 yıl önce iki çocuklarıyla memleketleri Mardin'e yerleşen ve 2 bin yıl öncesine dayanan geleneksel Süryani çöreklerini yaparak geçimlerini sağlayan Seyhan ile Edip Balcı çifti, aynı zamanda Hıristiyan ve Süryani cemaatlerinde nişan törenlerinde bir ima vazifesi gören Süryani çöreği geleneğini de yaşatmaya çalışıyor.

Mardinli Süryani aile 32 farklı baharat, hurma ve bademle yaptıkları çöreklerle hem geçimlerini sağlıyor hem de 2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyor.

Mardin'e yerleştikten sonra eşiyle Süryani çöreği yapmaya karar verdiklerini anlatan Edip Balcı, "Eşim çöreği evde çok güzel yapardı. Mardin'de de bu çörek geleneğini yaşatmak için girişimde bulunduk. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bir çörek idi. İçine hurmasını koyması, üstünü bademle süsledikten sonra pişirip o çıkan 32 farklı baharat kokusuyla birleşmesiyle Mardin’i buram buran çörek kokusu sarmaya başladı. Çöreğimiz Mardin’de çok güzel bir yer edindi. Bugün gelen her turistimizin her gelen ziyaretçimizin ister yerli ister yabancı, özelikle kokuyla birleşmesinden dükkanımızı ziyaret etmeleri bizi onurlandırıyor" dedi.

2 BİN YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR

Süryani çöreğinin yeni evlenecekler için yapılan nişan törenlerinde gelin ve damat aileleri arasında bir imza vazifesi niteliği taşıdığını anlatan Balcı, "Süryani çöreği hikayesi aslında milattan öncesine dayanır. Nuh'un gemisinde eşinin yapmış olduğu çörekle başlar. Çöreğimiz bir nişan çöreği adı altında başlar. İlk başlarda nişanlarda iki taraf arasında, yani gelinin ve damadın aileleri arasında antlaşma adına ekmek ikiye bölünürdü. Ekmeğin ikiye bölünmesi şahitler huzurunda yapılmasından dolayı ve bu geçerlilik sağlardı. Süryani cemaatinde, her nişan yapılacağı zaman çöreksiz bir nişan adımı atılmamaktadır. Çörek, halen günümüzde bir imza niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...
Tadına doyulmaz bir mantı çeşidi: HangelTadına doyulmaz bir mantı çeşidi: Hangel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

Son kullanma tarihine 15 gün vardı!

Son kullanma tarihine 15 gün vardı!

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Kırmızı etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

Yazın çerez kışın çorba! Lezzetine diyecek yok...

Yoğurdun faydaları nelerdir? Ne kadar yoğurt tüketilmeli?

Günlük ne kadar yoğurt tüketmeliyiz?

Yumurtanın son kullanma tarihine 15 gün vardı!

Son kullanma tarihine 15 gün vardı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.