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2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi

14.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinden büyük yara alan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ adeta birbirine kavuştu.

Aralarında 100 metreden fazla mesafe olan dağlar, kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağlardan kopan parçalar aradan geçen karayolunu da ulaşıma kapattı.

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi’ne giden bölgede bulunan sıra dağlar, Kahramanmataş Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen yerler oldu. Aralarında 100 metreden fazla boşluk bulunanan ve arasından karayolu ile İdilli deresinin geçtiği dağlardan kopan insan boyundaki kaya parçaları ve kayan topraklar iki dağı adeta birbirine kavuşturdu. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları ardan geçen karayolu ile dere yatağına doldu. Düşen dev kaya parçaları asfalt yolda derin oyuklar, çukurlar oluştururken, yol ve dere çevresinde bulunan ağaçlar kökünden sökülürken, demir elektrik direkleri devrildi.
Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.

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