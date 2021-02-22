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2 günde bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

22.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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2 günde bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

Mersin polisi, 2 günde yaptığı uygulamalarda bin 523 motosiklet ve motorlu bisikleti kontrol etti.

Mersin polisi, 2 günde yaptığı uygulamalarda bin 523 motosiklet ve motorlu bisikleti kontrol etti. Yapılan uygulamalarda kask takmayan 52 sürücü ile diğer kural ihlali yapan 127 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 26 araç trafikten men edildi.
3 Şubat 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında Strateji Belgesinin ilk uygulama aşaması olan “İncinebilir Yol Kullanıcıları” olarak tabir edilen motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, yoğun trafikte acele etmeleri nedeniyle başta hız ihlali olmak üzere, şerit ve ışık ihlali, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanımı gibi birçok trafik kural ihlali yaptıkları, plaka görünürlüğünü kasten bozarak sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullandıkları, şeridinde giden araçların arasına girmeleri nedeniyle çoğunlukla ölümlü/ağır yaralanmalı trafik kazalarına karıştıkları ve sebebiyet verdikleri tespit edildi.
2020 yılında Mersin’de tescilli motorlu taşıtların yüzde 23’ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına karışma oranı yüzde 0.2, yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranı ise yüzde 39 olduğu belirlendi. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 günde yaptığı uygulamalarda bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol etti. Yapılan denetimlerde kask takmayan 52 sürücü ile diğer kural ihlali yapan 127 sürücüye idari para cezası uygularken, 26 araç trafikten men edildi.

2 günde bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

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