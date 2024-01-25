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2 günlük av yasağı hamsiye yaradı, irileşen hamsi tezgâhlarda tekrar yerini aldı

İHA İHA
25.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta balıkçı teknelerinin kendi aralarında aldığı kararla iki gün yapılmayan hamsi avının ardından avlanan hamsilerin irileştiği gözlendi.

2 günlük av yasağı hamsiye yaradı, irileşen hamsi tezgâhlarda tekrar yerini aldı

Tezgahlarda bol olmasa da tekrar yerini alan iri yerli hamsi kilosu 100-130 TL fiyatlarından satılıyor.

Karadeniz’de özellikle yılbaşından önce hamsi avında son yılların en bereketli sezonunu yaşanırken, son zamanlarda bu bolluk düşüşe geçince geçtiğimiz hafta tekneler iki gün “Hamsi avlanmasın” kararı almıştı.

Kararın ardından tekrar denize açılan tekneler bol olmasa da tekrar hamsi avlarken, hamsinin tezgahlara bu kez iri döndüğü gözlendi.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, hamsi avının geçtiğimiz hafta iki gün yapılmamasının ardından avlanan hamsilerin iriliği ile dikkat çektiğini söyledi. Avcı, “Hamsiye av yasağı yaradı. Bu uygulama tezgahlara da olumlu yansıdı. Hamsi irileşti. Hamsi genelde Trabzon açıklarında avlanıyor. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı ise istavrit 75 TL, mezgit 100-300 TL arası. Hamsi yılbaşından beri ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördü. Onun da fiyatı 100-130 TL arasında değişiyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise “Hamsi artık bizim sularımızda avlanıyor. Hamsi iki günlük yasağın ardından yavaş yavaş tezgâhlarda yerini almaya başladı. Kilosunu 100-120 TL arasında satıyoruz. Bu aralar istavrit bol çıkıyor fiyatı da uygun kilosunu 50 TL’den satıyoruz. Artık hamsinin bundan sonra bol avlanarak fiyatının düşmesini bekliyoruz" derken, balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Artık hamsinin son zamanlarına doğru yaklaştık. İki gün avlanmasın kararı hamsinin biraz daha irileşmesini sağladı. Hamsi Şubat ayının ortalarına kadar böyle gider daha sonrasında ise tüylenmeye başlar dolayısıyla hamsi sezonunu da kapatırız. Hamsinin kilosunu 100 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.

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