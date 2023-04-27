2 hırsızlık zanlısı ve 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri son dönemlerde 2 hırsızlık zanlısını yaptıkları istihbari çalışma neticesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca uyuşturucu tacirlerine yönelik de çalışmalarını sürdürdü. Son 1 haftada yapılan ayrı operasyonlarda yaklaşık 90 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas teraziler, cam aparatlar ve ticaretten elde edilen binlerce TL ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 satıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

