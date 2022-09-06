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2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başladı

06.09.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalin açılış konserinde, piyanist François-Frederic Guy, keman sanatçısı Tedi Papavrami ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil sahne aldı

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikinci kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin açılış konseri gerçekleştirildi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki konserde, piyanist François-Frederic Guy, keman sanatçısı Tedi Papavrami ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil sahne aldı.

Sanat yönetmenliğini Nil Kocamangil'in üstlendiği festivalin açılış konserinde, Johannes Brahms'ın "Piyanolu Üçlü No.3 Do minör, Op. 101", Ludwig Van Beethoven'ın "Piyanolu Üçlü No.7 Si bemol Majör, Op. 97" eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser öncesinde, CRR Konser Salonu fuaye alanında, konserde sahne alan sanatçılar müzikseverlerin sorularını yanıtladı.

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başladı

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