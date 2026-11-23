Sarıyer'de kayıp aslanın bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, aslanın yerini tespit etmeye yönelik faaliyetlerini genişletirken hayvanın kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği de araştırılıyor.

BELGRAD ORMANI’NA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Arama çalışmalarının 23. saatine ulaşılmasıyla birlikte bölgedeki güvenlik tedbirleri kapsamında yeni bir adım atıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komando timleri, arazi içerisinde güvenlik önlemleri almak üzere ormanlık alana girdi.

Kayıp aslanın bulunmasına yönelik çalışmalar bölgede devam ederken,Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, bölgede aslan gördüğünü öne süren bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmuştu.

İhbarın ardından bölgede aslanın bulunmasına yönelik arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır