Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede 9 dakika içerisinde 3 gol kaydederek hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, İstanbul Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslanla ilgili de konuştu. Aslan ihbarının kendi evinin bulunduğu bölgeden geldiğini belirten Yıldırım'ın sözleri dikkat çekti.

'ASLANI' EVİN ÇALIŞANLARI GÖRMÜŞ

Kampta bulunduğu sırada telefon aldığını anlatan Bertuğ Yıldırım, evlerinde çalışan bir kişinin kendisini arayarak aslan gördüğünü söylediğini ifade etti.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi."

GÖRÜNTÜLER EVİN KAMERASINDAN

Aslanın evinin çevresinde bulunduğunu öğrendikten sonra jandarmayla da görüştüğünü belirten Yıldırım, sosyal medyada gündeme gelen görüntülerin evlerinin güvenlik kamerasına ait olduğunu açıkladı.

Genç futbolcu, "Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık." dedi.

"DÖNÜNCE BEN DE ARARIM"

Aslanın henüz bulunamadığını belirten Bertuğ Yıldırım, hayvanın bir an önce yakalanmasını umduğunu söyledi.

Yıldırım açıklamasını, "Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı." sözleriyle tamamladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "GÖRÜNTÜLERDEKİ ASLAN DEĞİL"

Öte yandan İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü iddiasıyla başlatılan ve saatler süren arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, 22 Kasım akşamından bu yana aranan hayvanın aslan olmadığının değerlendirildiğini duyurdu.