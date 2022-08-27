2. Karabük Bisiklet Festivali başladı

Karabük Bisiklet Derneği tarafından Eflani Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Esencik Göleti'nde kurulan kamp alanında konaklayan bisikletliler, Demirli Küre-i Hadid güzergahında 60 kilometre pedal çevirdi.

Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

Bisikletliler, yarın da Uluyayla yönünde 65 kilometre pedal çevirecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, gazetecilere, festival için Türkiye'nin her yerinden bisikletlilerin Esencik Göleti kenarında kurulan kamp alanında toplandığını söyledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz