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2 katlı ahşap ev küle döndü

BARTIN HABERLERİ  | 26.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Bartın’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bartın’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonuyla an be an kaydedildi.
Yangın, Ulus ilçesine bağlı Şirinler Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cafer Doğan ve Hasan Doğan’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ulus Belediyesi ve Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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