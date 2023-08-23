2 kişinin ölümüne neden olan inşaat sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ. (47) ve Abdullah K. (18) iskelenin altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. ve Ali İ. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Abdullah K. ve Ali İ.’nin enişte kayın birader oldukları öğrenildi. Vefat eden işçiler yarın Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesinde toprağa verilecek.



