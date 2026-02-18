SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi belli oldu

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi bitmesine rağmen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli yönetim İzmir ekibi Karşıyaka'dan genç yetenek Adem Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Genç oyuncu bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de transferler bitmiyor. Sarı-lacivertli yönetim Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt'u kadrosuna katarken, öte yandan yönetim kurulu şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler 12 maçlık bir şampiyonluk paketi hazırlıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'A GELDİ...

Fenerbahçe nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul da! Bonservisi belli oldu 1

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan transferi Adem Yeşilyurt, bugün İstanbul'a geldi ve resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor. Adem, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçını tribünden takip edecek ve ardından İzmir'e dönerek sezon sonuna kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI DUYURULDU!

Fenerbahçe nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul da! Bonservisi belli oldu 2

Radyospor'a konuşan Karşıyaka TD Burhanettin Basatemür, "Fenerbahçe ile Adem Yeşilyurt’un transferi için 500 bin Euro bonservis bedeli ve satıştan %25 pay karşılığında anlaştık. Anlaşma gereği; Fenerbahçe'den kiralık oyuncu alacağız ve Topuk Yaylası’nda kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Adem'in transferi için Karşıyaka'ya ödeyeceği 500 bin Euro bonservis bedelinin ilk taksidi olan 250 bin Euro'yu da yeşil-kırmızılıların hesaplarına yatıracak.

SADETTİN SARAN'DAN HAMLE!

Fenerbahçe nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul da! Bonservisi belli oldu 3

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; "Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu bir toplantı yapmış ve bir şampiyonluk paketi oluşturma kararı alınmış. Yönetim, "Biz şampiyon olacağız, çocuklara vereceğimiz şeylerin hazırlığına başlayalım" düşüncesinde.

12 maçlık birlik beraberlik çağrısı yapılacak. Muhtemelen Kasımpaşa maçı öncesi yapılır. Başkan şu anda camiaya, "Beni sevin ya da sevmeyin. 12 maç kol kola ilerleyelim" demeye hazırlanıyor. Belli ki bir organizasyon var. 12 maçlığına özel bir birleşme çağrısı yapılacak!"

