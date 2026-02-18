“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in paylaştığı, son dönemlerin en çok konuşulan yapımlardan biri olan Bize Bi’Şey Olmaz dizisinin ilk fragmanı yayınladı. Dizi, izleyicilerin tepkileriyle kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu yapım, iki genç yıldızın ilk kez aynı projede buluşmasıyla dikkat çekiyor.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, ikilinin uyumunu yorum yağmuruna tuttu.

YAYIN TARİHİ MERAK KONUSU OLDU

Henüz resmi yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin bu ay izleyiciyle buluşması bekleniyordu. Ancak yapım ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.