MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i ilk kez partner olarak buluşturan “Bize Bi’Şey Olmaz” dizisinin fragmanı yayınlandı. İkilinin uyumu sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yayın tarihi ise şimdiden merak konusu haline geldi.

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi
Çiğdem Berfin Sevinç

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in paylaştığı, son dönemlerin en çok konuşulan yapımlardan biri olan Bize Bi’Şey Olmaz dizisinin ilk fragmanı yayınladı. Dizi, izleyicilerin tepkileriyle kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi 1

UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu yapım, iki genç yıldızın ilk kez aynı projede buluşmasıyla dikkat çekiyor.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, ikilinin uyumunu yorum yağmuruna tuttu.

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi 2

YAYIN TARİHİ MERAK KONUSU OLDU

Henüz resmi yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin bu ay izleyiciyle buluşması bekleniyordu. Ancak yapım ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman! Mert Ramazan Demir ve Miray Daner uyumu ses getirdi 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece Erken'in baş örtüsü taktığı anlar gündem oldu!Ece Erken'in baş örtüsü taktığı anlar gündem oldu!
İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı sette kaos yaşandı! Oyuncular...İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı sette kaos yaşandı! Oyuncular...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Mert Ramazan Demir Bize Bi’Şey Olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.