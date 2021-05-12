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2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

12.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı. İşte sonuçlar...

2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları oynandı.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0

Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1

Kırmızı Grup

Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2

Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2

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