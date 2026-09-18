SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı

Sergen Yalçın'ın Junior Olaitan için yaptığı, “Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” yorumu yeniden gündeme geldi.

Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Junior Olaitan, Marsilya karşısındaki performansıyla Avrupa sahnesinde de adından söz ettirdi. Sergen Yalçın'ın kısa süre önce Olaitan için yaptığı övgü dolu değerlendirmelerin ardından Nijeryalı futbolcunun Fransız temsilcisi karşısında sergilediği oyun dikkat çekti.

MARSİLYA KARŞISINDA 2 ASİSTLİK GÖSTERİ

Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı 1

Olaitan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Genç futbolcu mücadeleyi 2 asistle tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmada hücumdaki katkısının yanı sıra mücadele gücüyle de dikkat çeken Olaitan, 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı ve 3 kez şut pası verdi.

SERGEN YALÇIN “2 SENE İÇİNDE GİDER” DEMİŞTİ

Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı 2

Sergen Yalçın, Junior Olaitan'ın çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Yalçın, Olaitan'ın 6, 10 ve gerektiğinde 9 numara pozisyonlarında oynayabildiğini belirterek, “Oyunun her bölümünde var. Ben oyuncuyu aldığımda 'Bu nereden çıktı?' dediler. Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı 3

Junior Olaitan'ın Marsilya karşısındaki performansında öne çıkan istatistikler şöyle:

2 asist
3 şut pası
36/44 pas
%82 pas isabeti
8/14 ikili mücadele
3 sahipsiz top kazanma
3 kez faul alma
“Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu”

Sergen Yalçın, Olaitan'ın yalnızca hücumdaki üretkenliğine değil, oyunun iki yönündeki katkısına da dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, “Bugün itibariyle Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu tartışmasız Junior Olaitan” derken, oyuncunun fiziksel ve atletik açıdan hazır olduğunu, savunmaya gelip hücuma katıldığını ve ceza sahasına girerek gol aradığını söyledi.

Marsilya karşısında 2 asist yapan Olaitan, Sergen Yalçın'ın geleceğine dair dikkat çektiği potansiyelini Avrupa sahnesinde göstermeye devam ediyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig ekibine haciz şoku! Takım otobüsü bile gittiSüper Lig ekibine haciz şoku! Takım otobüsü bile gitti
2. Lig ekibi Avrupa Ligi'ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer2. Lig ekibi Avrupa Ligi'ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş Junior Olaitan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.