Sergen Yalçın “2 sene içinde gider” demişti! O isim şimdiden prim yaptı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Junior Olaitan, Marsilya karşısındaki performansıyla Avrupa sahnesinde de adından söz ettirdi. Sergen Yalçın'ın kısa süre önce Olaitan için yaptığı övgü dolu değerlendirmelerin ardından Nijeryalı futbolcunun Fransız temsilcisi karşısında sergilediği oyun dikkat çekti.

MARSİLYA KARŞISINDA 2 ASİSTLİK GÖSTERİ

Olaitan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Genç futbolcu mücadeleyi 2 asistle tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmada hücumdaki katkısının yanı sıra mücadele gücüyle de dikkat çeken Olaitan, 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı ve 3 kez şut pası verdi.

SERGEN YALÇIN “2 SENE İÇİNDE GİDER” DEMİŞTİ

Sergen Yalçın, Junior Olaitan'ın çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Yalçın, Olaitan'ın 6, 10 ve gerektiğinde 9 numara pozisyonlarında oynayabildiğini belirterek, “Oyunun her bölümünde var. Ben oyuncuyu aldığımda 'Bu nereden çıktı?' dediler. Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Junior Olaitan'ın Marsilya karşısındaki performansında öne çıkan istatistikler şöyle:

2 asist

3 şut pası

36/44 pas

%82 pas isabeti

8/14 ikili mücadele

3 sahipsiz top kazanma

3 kez faul alma

“Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu”

Sergen Yalçın, Olaitan'ın yalnızca hücumdaki üretkenliğine değil, oyunun iki yönündeki katkısına da dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, “Bugün itibariyle Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu tartışmasız Junior Olaitan” derken, oyuncunun fiziksel ve atletik açıdan hazır olduğunu, savunmaya gelip hücuma katıldığını ve ceza sahasına girerek gol aradığını söyledi.

Marsilya karşısında 2 asist yapan Olaitan, Sergen Yalçın'ın geleceğine dair dikkat çektiği potansiyelini Avrupa sahnesinde göstermeye devam ediyor.