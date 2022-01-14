SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. 2. Lig'in en pahalısıydı! Erencan Yarımcı, Alanyaspor ile anlaştı

2. Lig'in en pahalısıydı! Erencan Yarımcı, Alanyaspor ile anlaştı

14.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferi çok konuşulan Erencan Yardımcı Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı ekipten 4,2 Milyon TL karşılığında Eyüpspor'a transfer olan genç oyuncu, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu ünvanını eline almıştı. Sosyal medyada çok konuşulan bu olay gündemi sarsmıştı. Dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz Erencan'ı, Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok bu transferde." ifadelerini kullanmıştı.

2. Lig'in en pahalısıydı! Erencan Yarımcı, Alanyaspor ile anlaştı
Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yapacağı takviyelerle üst sıraları zorlamak isteyen Alanyaspor bir yandan da kadrosunu gençleştirmeye çalışıyor. Turuncu-Yeşilliler, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı ile prensip anlaşmasına vardı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

can

Alanyaspor, Erencan Yardımcı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşme detaylarında satın alma opsiyonu da bulunacak. Alanya ekibi, Erencan Yardımcı'nın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i gönderecek. Erencan Yardımcı'nın zorunlu satın alma opsiyonu 15 Milyon TL olacak.

REKOR BONSERVİS İLE TRANSFER OLMUŞTU

ahah

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu.

DÖNEMİN BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

basliksiz-1-m7Fr_cover

Sosyal medyada Erencan'a ödenen bonservis gündem olunca dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yapma gereği duymuştu. Cengiz, "Siz diyorlar, 100 bin eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız? Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Biz Erencan'ı, Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok bu transferde." ifadelerini kullanmıştı.

(Ajansspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladıSözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Messi'nin yeni malikanesinin fiyatı dudak uçuklatıyor

Messi'nin yeni malikanesinin fiyatı dudak uçuklatıyor

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım!

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'den ilk paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.