2. Lig'in en pahalısıydı! Erencan Yarımcı, Alanyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yapacağı takviyelerle üst sıraları zorlamak isteyen Alanyaspor bir yandan da kadrosunu gençleştirmeye çalışıyor. Turuncu-Yeşilliler, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı ile prensip anlaşmasına vardı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Alanyaspor, Erencan Yardımcı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşme detaylarında satın alma opsiyonu da bulunacak. Alanya ekibi, Erencan Yardımcı'nın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i gönderecek. Erencan Yardımcı'nın zorunlu satın alma opsiyonu 15 Milyon TL olacak.

REKOR BONSERVİS İLE TRANSFER OLMUŞTU

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu.

DÖNEMİN BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sosyal medyada Erencan'a ödenen bonservis gündem olunca dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yapma gereği duymuştu. Cengiz, "Siz diyorlar, 100 bin eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız? Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Biz Erencan'ı, Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok bu transferde." ifadelerini kullanmıştı.

(Ajansspor)



