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2. Lig: Vanspor FK: 1 - Karacabey Belediye Spor: 2

24.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Karacabey Belediye Spor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün xx, Mücahit Değermenci xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Yakup Demir x, Barış Gök x, Üzeyir Ergün x, Abdulkadir Özdemir x (Selim Kayacı dk. 46 x), Oktay Aydin x, Berkan İbrahim Çakır x (Ali Say dk. 46x), Burhan Arman x (Utku Şen dk. 54 x), Sedat Cengiz x, Ömer Yıldız x (Rüştü Hanlı dk. 74 x)
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan xxx, Hasan Güleryüz xxx, Sergen İlhan xxx, İlyas Yılmazer xxx, Alper Karaman xx (Temel Taşkın dk. 69 xx), Gökhan Cingirt xxx, Onur Özcan xxx, Rasimcan Değirmenci xxx, Berk Ali Nızam xxx, Sadık Arda Yılmaztürk xxx, Ömer Çetinbaş xxx
Goller: Sadık Arda Yılmaztürk (dk. 33), Gökhan Cingirt (dk. 75) (Karacabey Belediye Spor), Sedat Cengiz (dk. 72) (Vanspor Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 73) (Vanspor Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Ali Say (Vanspor Futbol Kulübü)

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