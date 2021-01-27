2. Lig: Vanspor FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Eren Gökmen, Yavuz Bahadır Ordu, Kadir Kantekin
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Abdulkadir Özdemir xxx (Selim Kayacı dk. 87 ?), Utku Şen xxx (Ömer Yıldız dk. 70 xxx), Sedat Cengiz xxx (Muhammet Mahmut Emir dk. 87 ?), Üzeyir Ergün xxx, Sefa Küpeli xxx (Sedat Komi dk. 53 xx), Burhan Arman xxx (Ali Say dk. 70 x), Oktay Aydın xxx, Emre Özkan xxx, Barış Gök xxx, Yakup Demir xxx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen x, Onur Şirin x, Abdussamed Karnuçu x, Nurullah Kaya x (Cem Aktaş dk. 77 x), Alperen Pak x, Suat Kaya x, İbrahim Hırçın x, Ahmet Furkan Özcan x, Asım Hamzaçebi x, Sefa Durmuş x, Samet Eker x (Atilla Yıldırım dk. 46 x)
Goller: Utku Şen (dk. 10), Sedat Cengiz (dk. 40), Ömer Yıldız (dk. 90) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Nurullah Kaya, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın (Mersin İdman Yurdu), Oktay Aydın, Sedat Cengiz, Emre Özkan (Vanspor FK)