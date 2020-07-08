2.Lig ve 3.Lig için karar verildi!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri için kararını verdi.

TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacebey Belediye Spor şampiyon ilan edildi ve bir üst lige yükseldi.