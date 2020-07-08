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2.Lig ve 3.Lig için karar verildi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.07.2020 18:52 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federayonu, 2 Lig ve 3. Lig ile ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...

2.Lig ve 3.Lig için karar verildi!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri için kararını verdi.

TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacebey Belediye Spor şampiyon ilan edildi ve bir üst lige yükseldi.

2-3-4-5 PLAY-OFF'A

  1. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa Futbol Kulübü, Hekminoğlu Trabzon,Sancaktepe,İnegölspor, Kırmızı grupta yer alan Ankara Demirspor,Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor, Play-Off oynayacak.

  2. Lig 1. Grupta Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2 Grupta yer alan Belediye Derincespor,Turgutluspor,Erokspor,Karşıyaka, 3. Grupta Somaspor,Pazarspor,Nevşehir Belediyespor ve Muğlaspor da Play-Off'ta yer alacak.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tff sadece koltuk dolduruyor hic bir icraat yok...
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