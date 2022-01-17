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  4. 2. Ligin en pahalı oyuncusu Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da!

2. Ligin en pahalı oyuncusu Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da!

17.01.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan rekor bedelle Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı yeniden Süper Lig'e döndü. Alanyaspor, Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

2. Ligin en pahalı oyuncusu Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da!
Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor, ara transfer dönemine jet hızıyla başladı. Yapacağı takviyelerle iddialı konuma gelmek isteyen Alanyaspor'dan çok konuşulacak bir transfer geldi.

KİRALIK OLARAK AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşıldı haberinin gelmesinin ardından Erencan Yardımcı'nın resmi imzayı atmak için Alanya'ya geldiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

REKOR BONSERVİS İLE TRANSFER OLMUŞTU

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu. Sosyal medyada konuşulan bu olay herkesi çok şaşırtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
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