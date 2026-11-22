Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Konyaspor deplasmanında sergilediği performansla tarihe geçti. Mücadelenin 10. dakikasında takımını öne geçiren yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

İLHAN MANSIZ'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında fileleri havalandıran Vlahovic, ligdeki 10. maçında 10. golüne ulaştı. Bu istatistikle Beşiktaş forması altında Süper Lig'de 10 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlılarda bu alandaki önceki rekor, 12 maçta 10 gol atan İlhan Mansız'a aitti. Vlahovic, iki maç daha az oynayarak efsane futbolcunun rekorunu kırmayı başardı.

İKİNCİ GOLÜNÜ DE ATTI

Sırp yıldız, Konyaspor karşısında gol perdesini açmakla yetinmedi. Mücadelenin 34. dakikasında bir kez daha rakip fileleri sarsan Vlahovic, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti.

Böylece yıldız santrfor, Konyaspor deplasmanında hem Beşiktaş tarihine geçen bir rekora imza attı hem de gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi.